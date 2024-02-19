Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва 09:50

В процессе изменения системы глобального миропорядка, возникновения новых торговых маршрутов и появления независимых субрегиональных точек экономического роста отношения Азербайджана и России по-прежнему сохраняют устойчивую динамику роста. Давайте посмотрим на ключевые факторы политического сближения и экономической кооперации двух стран.

Внешнеполитическая автономия двух стран Баку уже четко определился с тем, как именно ему реагировать на выпады политического контура управления Евроатлантического сообщества. Фактически была "поставлена на место" Франция, оказывавшая недвусмысленное деструктивное влияние на процессы урегулирования правовых вопросов взаимодействия Азербайджана и Армении. Баку указал на истинное положение дел в Парламентской ассамблее Совета Европы, где антиазербайджанская риторика стала откровенно зашкаливать. Также четко были обозначены пределы допустимого давления со стороны Госдепартамента США. Таким образом, Азербайджан, не пожелавший прогибаться под навязываемую модель поведения, стал на практике реализовывать суверенную внешнеполитическую линию без оглядки на то, что подумают в столицах западного мира. В этом плане Азербайджан для России предстает в определенном смысле по целому ряду общих для двух стран вопросов международной безопасности единомышленником. При этом, конечно, Москва для Баку – партнер очень сложный, осуществляющий максимально рискованные повороты. Однако этот фактор во многом компенсируется совпадениями и взаимопониманием в решении последствий Карабахской проблемы.

Масштабы влияния российской экономики Здесь и взаимные инвестиции, и факторы товарной подпорки по наиболее востребованным продовольственным товарам. В 2023 году в Азербайджан было отгружено 1,3 миллиона тонн российской зерновой продукции разного типа. Россельхознадзор и Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана продолжают совершенствовать деятельность в гармонизации стандартов проверок качества продукции в том числе для обеспечения нормальной "безбарьерной" среды для предпринимателей и поставщиков продукции в обеих странах. Это предметно прослеживается на примере поставок на российский рынок яиц из Азербайджана, необходимость в которых возникла в связи с ростом цен и дефицитом этой продукции (частично направляемой на производство российских вакцин), которые подстегнули развитие этой отрасли в самом Азербайджане. На данный момент в Азербайджане ежедневно производится 4-4,5 миллиона единиц яиц, то есть порядка 2 миллиардов в год. В 2023 году общий экспорт яиц из Азербайджана составил 60 миллионов единиц, в 2024-м он ожидается уже на уровне 100 миллионов штук. Основные потребители яиц — это Россия и ОАЭ, а экспортный рынок этого сельхозпродукта постепенно расширяется.

Азербайджанский хаб Заметно растут и преимущества транспортной политики азербайджанского хаба в направлении экономического пространства России и экономик СНГ/ ЕАЭС. Азербайджан интенсивно развивает многопрофильную, трансвидовую сеть магистральных коммуникаций, не зацикливаясь на одном направлении. Такая политика позволяет расширять грузопотоки и промышленные зоны внутри страны для устойчивых поставок на соседние рынки продукции первого и второго передела. Это касается как нефтегазохимии, так и аграрной переработки. Схожий эффект возникает и при поставках электроэнергии, которые становятся ведущей статьей азербайджанского экспорта. Таким образом, создается уникальная и выгодная ситуация для развития более сложных уровней экономического партнерства с Россией и другими странами, которая создает мост промышленного взаимодействия между Каспийским регионом и причерноморскими государствами - Турцией и ЕС. Наконец, в этот же блок следует отнести вопросы координации углеводородного экспорта и создания будущего нефтегазового хаба в Турции.