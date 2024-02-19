Из Сирии вернули граждан Азербайджана

В результате поэтапных и скоординированных мер, предпринятых правительством Азербайджанской Республики, 20 февраля 2024 года в страну были репатриированы семь граждан Азербайджана (пять детей и две женщины), которые содержались в лагерях в Сирийской Арабской Республике. Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

В сообщении говорится, что в первую очередь были установлены местонахождение, личность и принадлежность репатриантов к гражданству Азербайджана, затем организован их переход на территорию Турции. В Турцию были командированы представители соответствующих госструктур, ответственных за репатриацию азербайджанских граждан из Ирака и Сирии, обеспечено проведение первичного медицинского и психологического обследования репатриантов. Посольство Азербайджана в Турции провело соответствующую координационную работу.

МИД заявляет, что правительство Азербайджана продолжит принятие необходимых мер для репатриации своих граждан, ставших жертвами вооруженного конфликта на территории зарубежных стран.