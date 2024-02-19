В сообщении пресс-службы ЗАО Azerbaijan Airlines говорится, что в праздники запланирована активная полетная программа в множество городов Европы и Азии, чтобы удовлетворить пожелания пассажиров.

С наступлением весеннего праздника Новруз национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL предлагает своим пассажирам перелеты по более чем десяткам направлений, радуя разнообразием предложений.

В это время года, когда особенно сильно тянет к морю и солнцу, AZAL предлагает больше рейсов на курортные направления. В праздники можно погреться на солнце и насладиться пляжным отдыхом в Дубае и Джидде. Кроме того, здесь отличные возможности для шопинга.

Идеальный вариант – провести праздники на Средиземноморском или Черноморском побережье, в Анталье или Сочи. Если море прохладное для купания, эти города приятно удивят интересными экскурсиями.

Турция остается одним из самых популярных направлений для отдыха и шопинга. Помимо Стамбула, Анкары и Антальи, AZAL в праздники летает в Измир или Трабзон. Рейсы в Стамбул и Анкару выполняются ежедневно, а в Анталью, Измир и Трабзон – четыре, три и два раза в неделю соответственно.

Кроме того, в Новруз AZAL предлагает широкий выбор направлений в страны СНГ – около 20 маршрутов. Это предоставляет возможность насладиться разнообразным отдыхом – от курортного до исторических экскурсий.

Длительные весенние каникулы - отличный повод для путешествия в Тбилиси, узнать поближе грузинское гостеприимство и попробовать вкуснейшие блюда страны! В столицу Грузии AZAL выполняет рейсы ежедневно с частотой пять раз в день.

Для желающих отправиться в европейские города авиакомпания предлагает удобные перелеты в Барселону, Берлин, Вену, Прагу, Лондон, Милан и другие города с удивительным историческим наследием.

К празднику Новруз AZAL увеличивает количество рейсов в следующие города Европы: Барселону, Вену, Прагу и Париж – по три рейса в неделю, в Милан – пять рейсов в неделю, а в Лондон – шесть рейсов в неделю.

Желающие исследовать новую культуру и традиции могут выбрать рейсы авиакомпании в Пекин, Мумбаи, Нью-Дели, Медину, Исламабад или Лахор. Разнообразие местной кухни, древние памятники и культурные традиции, священные места, современная архитектура – все это ожидает в этих удивительных городах, в которые выполняет рейсы авиакомпания.

Путешествуя с AZAL через Пекин, пассажиры получают доступ к 28 направлениям в Китае, обслуживаемым Hainan Airlines. AZAL заключила соглашение с этой авиакомпанией. Hainan Airlines предлагает пассажирам AZAL возможность путешествовать по международным направлениям из Пекина, таким как Бангкок, Пхукет, Токио и Тайбэй.

Не упустите возможность создать незабываемые воспоминания вместе с AZAL! Авиакомпания рекомендует планировать свои путешествия заранее, чтобы сэкономить на перелете в период новрузовских каникул, когда спрос высок.

Справка

Среди популярных международных направлений AZAL, в которые авиакомпания запланировала ежедневные рейсы:

- Стамбул – 4–5 рейсов в день

- Дубай – 1–2 рейса в день

- Тбилиси – по 5 рейсов в день

- Анкара – по одному рейсу в день

- Актау – по одному рейсу в день.

При необходимости, учитывая спрос, AZAL может увеличить частоту рейсов.

Также наибольшая частота полетов в период праздников будет наблюдаться на следующих международных направлениях Azerbaijan Airlines:

- Лондон – 6 рейсов в неделю

- Милан – 5 рейсов в неделю

- Анталья – 4 рейса в неделю

- Алматы – 4 рейса в неделю.

Ознакомиться с актуальным расписанием, а также забронировать и приобрести авиабилеты можно на сайте авиакомпании www.azal.az, в обновленном мобильном приложении, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.

В связи с высокой нагрузкой на аэропортовые службы в праздничные дни пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт вылета заранее для прохождения предполетных формальностей.

Онлайн-регистрация на рейсы авиакомпании открывается за 48 часов и закрывается за 60 минут до запланированного времени вылета. В аэропорту регистрация на рейс и прием багажа завершается за 60 минут до вылета.