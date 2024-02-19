Украинцы ударили по построению россиян: десятки погибших

Накануне украинская армия нанесла удар по полигону возле села Трудивское Волновахского района Донецкой области. В результате атаки убиты по меньшей мере 65 российских военных, утверждают украинские СМИ.

Согласно информации, некоторые удары могли быть нанесены из реактивной системы залпового огня HIMARS. В этот момент на построении находились военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады.

В момент удара в чистом поле российские командиры выстроили военных из 4, 5 и 6-й роты 36-й гвардейской мотострелковой бригады (воинская часть 06705). Они ждали прибытия командующего 29-й армией Восточного военного округа генерал-майора Олега Моисеева.

На видео с места происшествия один из россиян утверждает, что HIMARS разгромил по меньшей мере две роты.