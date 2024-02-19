Задержан Фикрет Гулиев. С кем он связан в Исполнительной власти Сураханского района?

19 февраля сотрудниками Управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана был задержан глава муниципалитета Сураханского района Баку Фикрет Гулиев.

Как сообщает haqqin.az, Гулиева обвиняют в незаконной продаже за крупную взятку земельных участков в Сураханском районе.

В настоящее время идут следственные мероприятия по выявлению преступных связей Фикрета Гулиева с должностными лицами Исполнительной власти Сураханского района.

В ближайшее время haqqin.az представит подробную информацию о незаконных деяниях Гулиева.