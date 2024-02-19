Пашинян в Париже обновлено 18:11
Премьер-министр Армении Никол Пашинян с двухдневным рабочим визитом прибыл во Францию.
«На сегодняшний день запланирована моя встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Вечером вместе с президентом Франции и его супругой Бриджит Макрон в Пантеоне Парижа примем участие в церемонии перезахоронения героя Движения сопротивления армянского происхождения Мисака Манушяна и его супруги Мелине Манушян.
Сегодня я также встречусь с главой Сената Франции Жераром Ларше.
В ходе визита состоятся также мои встречи с премьер-министром Франции Габриелем Атталем, мэром Парижа Анн Идальго и другими коллегами», - написал Пашинян на своей странице в Facebook.
*** 11:37
Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян отправился с двухдневным рабочим визитом во Францию, передает пресс-служба главы Кабмина Армении.
Согласно сообщению, сегодня Пашинян встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Пашинян в Париже также проведет встречи с председателем Сената Франции Жераром Ларше, премьер-министром Габриэлем Атталем, мэром Парижа Анн Идальго.