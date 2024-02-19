«На сегодняшний день запланирована моя встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Вечером вместе с президентом Франции и его супругой Бриджит Макрон в Пантеоне Парижа примем участие в церемонии перезахоронения героя Движения сопротивления армянского происхождения Мисака Манушяна и его супруги Мелине Манушян.

Сегодня я также встречусь с главой Сената Франции Жераром Ларше.

В ходе визита состоятся также мои встречи с премьер-министром Франции Габриелем Атталем, мэром Парижа Анн Идальго и другими коллегами», - написал Пашинян на своей странице в Facebook.