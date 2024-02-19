Турецкий стелс-истребитель пятого поколения KAAN совершил свое первое летное испытание, сообщает издание Daily Sabah.

Боевой самолет KAAN, считающийся самым амбициозным технологическим проектом Турции, разработан компанией Turkish Aerospace Industries (TAI). Самолет пятого поколения разработан для замены самолетов F-16, стоящих на вооружении турецких ВВС. Этот процесс планируется начать с 2030-х годов.

Проект создания стелс-истребителя KAAN стартовал в 2016 году. Стоимость программы оценивается в 10 млрд долларов. Планируется, что первый самолет пятого поколения турецкие ВВС получат в 2028 году. В настоящее время идет сборка второго и третьего истребителя.