Прямой эфир Минздрава: врач-инфекционист ответит на ваши вопросы

Сегодня в 15:00 на странице Министерства здравоохранения Азербайджана в Instagram (https://www.instagram.com/sehiyyegovaz/) состоится прямой эфир, посвященный острым респираторным заболеваниям.

Как стало известно haqqin.az, на этот раз гость прямого эфира - эксперт Министерства здравоохранения, врач-инфекционист Тайяр Эйвазов.

Во время трансляции граждане могут оставить интересующие вопросы в разделе комментариев или задать их непосредственно специалисту в прямом эфире.