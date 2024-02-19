Карлсон сообщил, что Джонсон попросил у него $1 млн за интервью

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал у американского журналиста Такера Карлсона $1 млн за интервью, в котором он разъяснил бы свою позицию в отношении конфликта в Украине. Об этом Карлсон сообщил в интервью интернет-изданию Blaze.

"Борис Джонсон назвал меня "орудием Кремля" или чем-то в этом духе. <...> Так что я направил запрос на интервью с Борисом Джонсоном. <...> В конце концов, один из его советников вернулся с обратной связью и сообщил: "Он поговорит с вами, но это будет стоить $1 млн. Он хочет миллион американскими долларами, золотом или биткоинами". Это случилось всего день или два назад", - сказал Карлсон.

Он объяснил, что только на таких условиях Джонсон согласился поговорить с ним об Украине и объяснить свою позицию. "Он нападает на меня, не объясняя, почему я не прав и почему он прав. И это делает человек, который по запросу американского правительства единолично помешал мирной договоренности в Украине полтора года назад и который, я считаю, виноват в гибели сотен тысяч человек. И он не прояснит мне ничего из этого в интервью до тех пор, пока я не заплачу ему $1 млн", - отметил журналист.

"Я только что взял интервью у [президента России] Владимира Путина. Я не защищаю Путина, но Путин не просил у меня $1 млн", - заключил Карлсон.