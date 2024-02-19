Госслужба разъяснила агджабединской молодежи, что хорошо, а что плохо фото
При организации Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу в Агджабединском районе с участием старшеклассников состоялось собрание, посвященное борьбе с вредными привычками.
Согласно сообщению пресс-службы Госслужбы, на встрече присутствовали глава Исполнительной власти Агджабединского района Рафиль Гусейнов, сотрудники правоохранительных органов района, другие чиновники. Перед мероприятием гостям были показаны рисунки старшеклассников, отражающие вред, наносимый пагубными привычками человеческому организму.
Начальник отдела допризывной подготовки Госслужбы подполковник Физули Исмаилов, выступая на мероприятии, рассказал о работе по предотвращению распространения вредных привычек среди молодежи, подчеркнул необходимость продолжения данной работы.
По его словам, поддержание показателей здоровья на высоком уровне, что оказывает влияние на физическое и психологическое состояние призывников, является одной из главных задач на будущее.
Исмаилов отметил, что скоординированная совместная деятельность Госслужбы с соответствующими госучреждениями в этом направлении способствовала оснащению Вооруженных сил здоровыми, физически и психологически подготовленными призывниками.
Следует отметить, что подобные мероприятия были организованы в нескольких регионах Азербайджана за предыдущие месяцы. Эту работу планируется продолжать.