При организации Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу в Агджабединском районе с участием старшеклассников состоялось собрание, посвященное борьбе с вредными привычками.

Согласно сообщению пресс-службы Госслужбы, на встрече присутствовали глава Исполнительной власти Агджабединского района Рафиль Гусейнов, сотрудники правоохранительных органов района, другие чиновники. Перед мероприятием гостям были показаны рисунки старшеклассников, отражающие вред, наносимый пагубными привычками человеческому организму.