В Минздраве встретились с представителем ЮНИСЕФ в Азербайджане фото
В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Азербайджане Саджи Фарук Абдуллой.
В сообщении пресс-службы министерства говорится, что на встрече стороны обсудили расширение сотрудничества ЮНИСЕФ с Министерством здравоохранения, а также с другими партнерами, работающими в сфере здравоохранения Азербайджана, в целях усиления работы по иммунизации детей в нашей стране. Также рассматривалась возможность разработки совместного плана действий и исследования конкретных областей, которые могут поспособствовать реализации программ иммунизации.
Министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул многогранность отношений между Азербайджаном и ЮНИСЕФ: «За прошедший период проделана значительная работа в контексте взаимного сотрудничества. Успешно осуществлены проекты по различным направлениям в сфере здравоохранения, образования, охраны здоровья матери и ребенка».
Теймур Мусаев сообщил, что Министерством здравоохранения предпринимаются важные шаги по совершенствованию качества услуг в сфере охраны здоровья матери и ребенка. Министр также отметил, что вакцинные препараты в Азербайджан были завезены по линии ЮНИСЕФ.
Теймур Мусаев выразил уверенность, что Азербайджан и дальше будет эффективно сотрудничать с ЮНИСЕФ.
В свою очередь, Саджа Фарук Абдулла напомнила, что ЮНИСЕФ начал работу в Азербайджане в 1993 году: «ЮНИСЕФ привержен обязательству тесно взаимодействовать с правительством Азербайджана в построении лучшего будущего для детей и создании возможностей для полноценного развития их потенциала».
Высоко оценив достигнутый уровень партнерства между Азербайджаном и ЮНИСЕФ, Саджа Фарук Абдулла отметила, что программа сотрудничества на 2021-2025 годы служит основой для более тесного взаимодействия.
Представитель ЮНИСЕФ положительно оценила оперативную и активную реакцию правительства Азербайджана на местное распространение кори, начавшееся в конце 2023 года и продолжающееся в настоящее время, а также просветительскую деятельность Министерства здравоохранения в этом направлении.
В завершение стороны обсудили вопросы сотрудничества по приоритетным направлениям.