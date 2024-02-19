В сообщении пресс-службы министерства говорится, что на встрече стороны обсудили расширение сотрудничества ЮНИСЕФ с Министерством здравоохранения, а также с другими партнерами, работающими в сфере здравоохранения Азербайджана, в целях усиления работы по иммунизации детей в нашей стране. Также рассматривалась возможность разработки совместного плана действий и исследования конкретных областей, которые могут поспособствовать реализации программ иммунизации.

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Азербайджане Саджи Фарук Абдуллой.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул многогранность отношений между Азербайджаном и ЮНИСЕФ: «За прошедший период проделана значительная работа в контексте взаимного сотрудничества. Успешно осуществлены проекты по различным направлениям в сфере здравоохранения, образования, охраны здоровья матери и ребенка».

Теймур Мусаев сообщил, что Министерством здравоохранения предпринимаются важные шаги по совершенствованию качества услуг в сфере охраны здоровья матери и ребенка. Министр также отметил, что вакцинные препараты в Азербайджан были завезены по линии ЮНИСЕФ.

Теймур Мусаев выразил уверенность, что Азербайджан и дальше будет эффективно сотрудничать с ЮНИСЕФ.