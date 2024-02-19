Новое заявление Буданова

Россия не имеет сил для достижения своей главной стратегической цели − захвата Донецкой и Луганской областей до конца этого года, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью WSJ.

При этом он признал, что украинские силы, которые уступают россиянам по численности и вооружению, находятся в сложном положении.

В то же время Буданов уверяет, что "Россия также имеет проблемы − ее профессиональную армию в значительной степени уничтожили в первый год вторжения, и сейчас она бросает необученных призывников на самоубийственные штурмы. Кроме того, ВС РФ используют больше артиллерийских снарядов, чем Россия может произвести".