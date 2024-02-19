Представляем вам спецрепортаж Təhsil TV из полной средней школы №2 поселка Сарай, инфраструктура нового здания которой отвечает самым новейшим стандартам.

Как отметила заведующая учебной частью Эльнара Агаева, школа состоит из 6 корпусов, в которых 70 классов, 6 лабораторий, кабинет военной подготовки, 9 кабинетов STEAM, 6 кабинетов информатики, библиотека, 2 спортзала.