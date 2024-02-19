Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 13:20

Из Белого дома поступило сообщение: администрация президента Джо Байдена готовит пакет новых сокрушительных санкций против России в связи со смертью в тюрьме Алексея Навального. О нем в Вашингтоне объявят 23 февраля, накануне двухлетней годовщины войны в Украине. «Какую бы историю российское правительство ни решило рассказать миру, ясно, что президент Путин и его правительство несут ответственность за смерть Навального», — заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Он добавил, что США требуют от России «полной прозрачности» в отношении обстоятельств смерти ведущего российского оппозиционера.

Что именно войдет в пакет, Кирби не уточнил. Он лишь сказал, что это будут санкции по продолжающемуся удушению экономики России. Принятие нового пакета идет параллельно с решением другой важнейшей задачи Белого дома. Это жесткое давление на спикера Палаты представителей Конгресса с тем, чтобы конгрессмены приняли, наконец, пакет помощи Украине. На прошлой неделе этот пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 миллиардов принял подавляющим большинством голосов - при значительном участии республиканцев - американский Сенат. Но он застрял в Палате представителей, и теперь его судьба зависит от спикера Майка Джонсона.

До этого мало кому известный юрист из Луизианы Джонсон пробыл на этом посту всего четыре месяца. У него нет абсолютно никакого опыта в международных делах, но это еще полбеды. Спикер - послушное орудие в руках республиканского «кумира» Дональда Трампа - что тот скажет, то Джонсон и делает. А точнее говоря, не делает ничего. Как пишет СNN, он чаще всего обращается к другим конгрессменам-республиканцам, чтобы те обнародовали свои идеи. А у него самого никаких идей нет, а если и есть, то о них никто не знает. Однако его коллеги по палате, в том числе однопартийцы, понимают, что так дальше продолжаться не может и по поддержке Украины надо что-то предпринимать. Сам Джонсон страшно боится кары ультраправых трампистов, которые открыто грозят ему снятием с должности, как это произошло с бывшим спикером Кевином Маккарти. Но при полном бездействии Джонсона будут считать слабаком, ни на что не способным. А зачем нужен такой спикер, являющийся третьим по важности политиком в стране? В последние дни давление на Джонсона резко усилилось. Произошло это после того, как американские законодатели стали возвращаться с Мюнхенской конференции по безопасности. Там их неприятно поразило быстрое падение Авдеевки, которую заняли российские войска, и разлом линии обороны ВСУ на других участках фронта, а также шокировала смерть Навального.

«Я уже давно требую от Джонсона начать действовать, - говорит лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. - А сейчас со смертью Алексея Навального, политического противника Владимира Путина, зазвучал уже настоящий колокол тревоги». Но критикуют Джонсона не только демократы. Конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик резко осуждает руководство палаты за то, что она отказывается принимать пакет, одобренный Сенатом, а само не имеет никакого плана. «Прекрасно, когда ты критикуешь кого-то, когда у тебя самого есть альтернатива, - говорит конгрессмен. - А когда нет, то смешно ударяться в критику». Сторонники помощи Украине убеждены, что довольно скоро, предположительно, в начале марта, палата утвердит искомый пакет, возможно, и с «пожеланиями» своего главного дирижера - Дональда Трампа. Он может быть принят не как безвозмездная помощь Украине, как это было в минувшие два года, а в кредит, который Киеву помогли бы выплачивать страны Западной Европы - члены НАТО. У администрации Байдена есть один серьезный довод в поддержку этой помощи. В Белом доме говорят, что принятие пакета будет иметь немалый положительный эффект для самой американской экономики. Помощники Байдена, пишет в этой связи влиятельная The Wall Street Journal, уверяют, что 64 процента из 60-миллиардного пакета для Украины останутся в США и будут направлены на рост производства в американском ВПК. Схема здесь простая: эти деньги пойдут на военные заводы, где производятся снаряды и военное оборудование для Украины, а это даст большую занятость и обеспечит загрузку тех мощностей, которые прежде простаивали.