Байден сделал замах. Каков будет удар? наша корреспонденция
Из Белого дома поступило сообщение: администрация президента Джо Байдена готовит пакет новых сокрушительных санкций против России в связи со смертью в тюрьме Алексея Навального. О нем в Вашингтоне объявят 23 февраля, накануне двухлетней годовщины войны в Украине.
«Какую бы историю российское правительство ни решило рассказать миру, ясно, что президент Путин и его правительство несут ответственность за смерть Навального», — заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Он добавил, что США требуют от России «полной прозрачности» в отношении обстоятельств смерти ведущего российского оппозиционера.
Что именно войдет в пакет, Кирби не уточнил. Он лишь сказал, что это будут санкции по продолжающемуся удушению экономики России.
Принятие нового пакета идет параллельно с решением другой важнейшей задачи Белого дома. Это жесткое давление на спикера Палаты представителей Конгресса с тем, чтобы конгрессмены приняли, наконец, пакет помощи Украине.
На прошлой неделе этот пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 миллиардов принял подавляющим большинством голосов - при значительном участии республиканцев - американский Сенат. Но он застрял в Палате представителей, и теперь его судьба зависит от спикера Майка Джонсона.
До этого мало кому известный юрист из Луизианы Джонсон пробыл на этом посту всего четыре месяца. У него нет абсолютно никакого опыта в международных делах, но это еще полбеды. Спикер - послушное орудие в руках республиканского «кумира» Дональда Трампа - что тот скажет, то Джонсон и делает. А точнее говоря, не делает ничего. Как пишет СNN, он чаще всего обращается к другим конгрессменам-республиканцам, чтобы те обнародовали свои идеи. А у него самого никаких идей нет, а если и есть, то о них никто не знает.
Однако его коллеги по палате, в том числе однопартийцы, понимают, что так дальше продолжаться не может и по поддержке Украины надо что-то предпринимать. Сам Джонсон страшно боится кары ультраправых трампистов, которые открыто грозят ему снятием с должности, как это произошло с бывшим спикером Кевином Маккарти. Но при полном бездействии Джонсона будут считать слабаком, ни на что не способным. А зачем нужен такой спикер, являющийся третьим по важности политиком в стране?
В последние дни давление на Джонсона резко усилилось. Произошло это после того, как американские законодатели стали возвращаться с Мюнхенской конференции по безопасности. Там их неприятно поразило быстрое падение Авдеевки, которую заняли российские войска, и разлом линии обороны ВСУ на других участках фронта, а также шокировала смерть Навального.
«Я уже давно требую от Джонсона начать действовать, - говорит лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. - А сейчас со смертью Алексея Навального, политического противника Владимира Путина, зазвучал уже настоящий колокол тревоги».
Но критикуют Джонсона не только демократы. Конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик резко осуждает руководство палаты за то, что она отказывается принимать пакет, одобренный Сенатом, а само не имеет никакого плана. «Прекрасно, когда ты критикуешь кого-то, когда у тебя самого есть альтернатива, - говорит конгрессмен. - А когда нет, то смешно ударяться в критику».
Сторонники помощи Украине убеждены, что довольно скоро, предположительно, в начале марта, палата утвердит искомый пакет, возможно, и с «пожеланиями» своего главного дирижера - Дональда Трампа. Он может быть принят не как безвозмездная помощь Украине, как это было в минувшие два года, а в кредит, который Киеву помогли бы выплачивать страны Западной Европы - члены НАТО.
У администрации Байдена есть один серьезный довод в поддержку этой помощи. В Белом доме говорят, что принятие пакета будет иметь немалый положительный эффект для самой американской экономики. Помощники Байдена, пишет в этой связи влиятельная The Wall Street Journal, уверяют, что 64 процента из 60-миллиардного пакета для Украины останутся в США и будут направлены на рост производства в американском ВПК. Схема здесь простая: эти деньги пойдут на военные заводы, где производятся снаряды и военное оборудование для Украины, а это даст большую занятость и обеспечит загрузку тех мощностей, которые прежде простаивали.
По данным WSJ, принятие пакета в 95 миллиардов позволит ежегодно вливать в оборонные предприятия 0,5 процента американского ВВП. Овчинка в данном случае стоит выделки.
Есть еще один аспект проекта военной поддержки Украины. Как сообщает NBC News, «администрация Байдена склоняется к тому, чтобы передать Украине дальнобойные снаряды». Речь идет о снарядах ATACMS. Небольшая часть из них уже была передана ВСУ, но они не самого большого радиуса действия. Теперь же NBC со ссылкой на неназванных сотрудников администрации сообщает, что предполагается начать поставлять более современные и дальнобойные системы.
«Понятно, почему президент Байден не хотел поставлять ATACMS - они были нужны для обороны самих США, - пишет на страницах The Washington Post известный журналист Дэвид Игнатиус. - Но сейчас нет ничего более важного для нашей национальной безопасности, чем помочь Украине остановить российское наступление в этой стране».