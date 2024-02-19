Согласован 13-й пакет санкций против России

Послы ЕС согласовали 13-й пакет санкций против России, сообщает бельгийское представительство в Совете Евросоюза на своей странице в Х.

«Этот пакет является одним из самых широких, одобренных ЕС. Он пройдет письменную процедуру и будет официально утвержден 24 февраля», — уточнили в представительстве.

Bloomberg со ссылкой на документы с предложениями по новому пакету писал, что под новые ограничения попадут 55 компаний и 60 человек из России, которые связаны с производством оружия или поставками предприятиям российского ОПК ключевых технологий и электронных компонентов. Также, по данным агентства, в санкционный список могут внести ряд чиновников, в частности, бывшего сотрудника службы безопасности президента и нынешнего губернатора Тульской области генерал-полковника Алексея Дюмина.