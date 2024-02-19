Китайские компании создают собственные армии
Китайские компании начали создавать собственные добровольческие армии. По крайней мере 16 крупных китайских компаний, включая частного молочного гиганта, создали боевые подразделения за последний год.
Эти подразделения, известные как управления народных вооруженных сил, состоят из гражданских лиц, которые продолжают работать на своей обычной работе. Они выступают в качестве резерва и вспомогательных сил для китайских Вооруженных сил, крупнейших в мире, и могут выполнять самые разные задачи - от ликвидации последствий стихийных бедствий и поддержания "общественного порядка" до оказания поддержки в военное время.
Силы, которые в настоящее время не действуют за пределами Китая, имеют больше общего с американской Национальной гвардией, чем с движением ополченцев, которое относится к частным военизированным организациям, обычно имеющим правую политическую направленность.