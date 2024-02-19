Китайские компании создают собственные армии

Эти подразделения, известные как управления народных вооруженных сил, состоят из гражданских лиц, которые продолжают работать на своей обычной работе. Они выступают в качестве резерва и вспомогательных сил для китайских Вооруженных сил, крупнейших в мире, и могут выполнять самые разные задачи - от ликвидации последствий стихийных бедствий и поддержания "общественного порядка" до оказания поддержки в военное время.

Силы, которые в настоящее время не действуют за пределами Китая, имеют больше общего с американской Национальной гвардией, чем с движением ополченцев, которое относится к частным военизированным организациям, обычно имеющим правую политическую направленность.