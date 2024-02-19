Российский «военкор» покончил с собой. Он писал о больших потерях армии России

Российский «военный корреспондент» Андрей Морозов, долгое время служивший в звании старшего сержанта в военизированных формированиях «ДНР», предположительно, покончил с собой, как сообщается, из-за травли со стороны официальных российских пропагандистов.

Самоубийство Морозова подтвердили жена Игоря Стрелкова, Мирослава Регинская, адвокат Максим Пашков, российские Z-каналы. Последними сообщениями Морозова в его телеграм-канале (более 100 тысяч подписчиков) стала предсмертная записка и завещание, а также обращение к главному военному прокурору, в котором он рассказывает об острой нехватке вооружения, огромных потерях, отсутствии ротации и медицинской помощи в его подразделении, халатности и очковтирательстве военного руководства.

Ранее Морозов опубликовал пост о взятии Авдеевки, в котором пишет, что взятие города обошлось российской стороне в 16 тысяч безвозвратных потерь и около 300 единиц выбитой бронетехники.

После этого несколько российских пропагандистов обрушились на Морозова с критикой. «Сегодня, товарищ полковник, по вашему приказу меня заставили удалить пост из моего телеграм-канала «Нам пишут из Янины». А Вас заставило отдать этот приказ Ваше командование, опираясь на старую добрую армейскую коллективную ответственность. Не удалит — не дадим снабжения. Снарядов. Коптеров. Новых танков и БМП», — отреагировал блогер.

Как утверждает Морозов, приказ удалить его пост был дан под нажимом официальных российских пропагандистов, сотрудников телеведущего Владимира Соловьева, Юлии Витязевой и Армена Гаспаряна, которые подвергли его травле. «Которые ссут сами приехать и нажать на курок. Что ж, я сделаю это сам. Сам расстреляю себя, если никто не осмелится взять на себя это пустяковое дело. А вам дадут танки и коптеры», — написал Морозов.