Тегеран обвинил Израиль в подрыве газопроводов в Иране

Израиль несет ответственность за два диверсионных акта против иранских газопроводов, совершенных 14 февраля в провинциях Фарс, а также Чехармехаль и Бахтиария, заявил на заседании правительства Ирана министр нефтяной промышленности Джавад Оуджи. Об этом сообщают западные СМИ.

По его словам, властям удалось "разоблачить заговор", связанный с этой атакой.

14 февраля Оуджи заявил журналистам, что взрывы на газопроводах на юго-западе Ирана вызвали пожары, но никто не пострадал. По его утверждению, группы диверсантов подорвали газопроводы сразу в нескольких местах. Оуджи выразил надежду, что восстановительные работы удастся завершить менее чем за 12-14 часов. Местные СМИ тогда отмечали, что нарушения в снабжении газом отмечались в провинциях Северный Хорасан, Лурестан и Зенджан.