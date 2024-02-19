Бывший информатор ФБР Александр Смирнов, обвиняемый в даче ложных показаний против президента США Джо Байдена, заявил, что получал недостоверную информацию от российской разведки. Это следует из материалов дела, которые направила прокуратура США в суд, сообщает CNN.

Смирнов утверждает, что имел обширные контакты с представителями иностранных разведок. В частности, речь шла о контактах с четырьмя российскими чиновниками. В их числе, по словам информатора, были высокопоставленные офицеры российской разведки, а также те, кто «командовал российскими убийцами за границей».

43-летнего Александра Смирнова задержали 15 февраля в аэропорту имени Гарри Рида в Лас-Вегасе по прилете из-за рубежа. Спецпрокурор США Дэвид Вайс обвинил его в даче ложных показаний об участии президента США Джо Байдена и его сына Хантера в сделках с украинской энергетической компанией Burisma Holdings.