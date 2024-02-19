Гурбан Гурбанов об ответном матче «Карабаха» с «Брагой»

Главный тренер « Карабах а» Гурбан Гурбанов поделился ожиданиями перед завтрашней ответной встречей 1/16 финала Лиги Европы с португальской «Брагой». Напомним, в первом матче чемпион Азербайджана победил со счетом 4:2. Игра состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.

«Нас ждет важная и ценная игра, - говорит опытный специалист. - Много говорить не хочу. Результат первой игры не должен нас обманывать. Нам нужно быть более дисциплинированными. Игроки должны сыграть хладнокровно и правильно. Надо использовать наши шансы.

Ожидаемо, что «Брага» хочет отыграться в Баку. Это – большой клуб. Они были фаворитами противостояния с нами. Я спокойно к этому отношусь. Мы знаем силу соперника. Если они проиграли дома, это не значит, что они слабее, а мы сильнее. Мы должны сыграть лучше, чем в Португалии, чтобы пройти «Брагу». У них неприятный стиль игры, огромный опыт.

Любой успех в Европе для нас важен. Такие победы важны для нашей стабильности. Они объединяют футбольную общественность страны. Мы всегда ставим перед собой высокие задачи. С каждым годом хотим добиваться большего. В этом сезоне задачей-минимум в еврокубках была группа Лиги Европы, затем – стыковые матчи. Теперь новая задача».