Британская ядерная ракета Trident вновь не прошла испытание

Так, последнее испытание было проведено с корабля HMS Vanguard у восточного побережья США, свидетелем которого стал министр обороны Британии Грант Шаппс.

Испытание ядерной ракетной системы Trident для подводных лодок, проводившееся в январе, завершилось неудачей. Подобное происходит уже во второй раз. Об этом сообщают Sky News и BBC.

"Ракета Trident дала осечку и упала в океан у берегов Флориды во время редкого испытательного запуска британской атомной подводной лодки, что стало позорным ударом для Королевского флота", - пишет Sky News.

Во вторник вечером Министерство обороны подтвердило, что во время учений с участием HMS Vanguard произошла "аномалия", но его представитель настаивал на том, что средства ядерного сдерживания "остаются безопасными, надежными и эффективными".

"Ошибка была как-то связана с тем, что это был испытательный пуск, причем источник сообщил, что запуск был бы успешным, если бы он был действительно осуществлен с ядерной боеголовкой", - уточняет издание.

Как уточняет ВВС, "это очень неудобно для обоих производителей ракеты Trident - Британии и США".

Ракета должна была пролететь несколько тысяч миль, прежде чем безвредно приземлиться в Атлантическом океане между Бразилией и Западной Африкой, вместо этого она упала в океан недалеко от того места, где была запущена.

При этом в заявлении Минобороны Британии подчеркивают, что все же Trident является "самой надежной системой вооружения в мире" после более 190 успешных испытаний.

Это вторая неудача ракеты Trident подряд для флота ядерного оружия Королевского флота после проблемы с еще одним испытательным запуском в 2016 году.

Как пишет ВВС, британские испытания ракет Trident проводятся редко, не в последнюю очередь из-за их стоимости.