В Беларуси обвинили соседние страны в нарушении границ

Увеличение интенсивности полетов военной авиации в воздушном пространстве европейских стран привело к шести случаям нарушения границы Беларуси со стороны Латвии, Литвы и Польши с августа 2023 года. Об этом на брифинге для аккредитованных в Минске представителей военно-дипломатического корпуса заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко.

По его словам, Минобороны Беларуси реагирует на подобные случаи максимально сдержанно, ограничиваясь подъемом дежурной авиации и дипломатическими мерами.

"Наши войска находятся в постоянной готовности отразить любую агрессию", - заверил начальник департамента белорусского оборонного ведомства.

В начале ноября 2023 года Ревенко в связи с нарушением границы легкомоторным самолетом со стороны Польши сообщил, что "с начала сентября Польша совершила пять подобных инцидентов".