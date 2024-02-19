Россия может захватить преимущество в воздухе

Во время боев за Авдеевку войска РФ установили превосходство в воздухе и смогли расчистить путь для пехоты. Как сообщает издание Business insider, это, вероятно, первый случай за два года, когда Россия взяла под контроль небо в прифронтовой зоне. Если это будет продолжаться, то будет иметь разрушительные последствия, поскольку украинская ПВО сейчас имеет значительную нагрузку.

По данным Института изучения войны, ранее средства противовоздушной обороны, в частности, зенитно-ракетные системы наземного базирования, не позволяли ни одной из сторон достичь этого ключевого элемента наступательных операций, даже локально.

Руководитель группы геопространственной разведки и аналитик Института изучения войны Джордж Баррос прокомментировал сообщения ВСУ об увеличении бомбардировок КАБами.

«Именно этот общевойсковой подход снизил способность украинцев защищать Авдеевку», - сказал Баррос.

Как отметил аналитик, теперь больше всего волнует, сможет ли Украина не давать России перейти к неограниченному преимуществу в воздухе на всей линии фронта. Если этого не сделать, ничто не будет мешать российской авиации уничтожать украинские города и войска на земле. Даже повторение «временного локализованного и ограниченного российского превосходства в воздухе позволит российским силам более агрессивно обеспечивать оперативное продвижение вдоль линии фронта».