Акция «Цена возможности» от Mercedes-Benz
Mercedes-Benz запускает акцию «Цена возможности». Генеральное представительство Mercedes-Benz Group AG в Азербайджане Avtokapital-Azərbaycan MMC объявляет об уникальной возможности стать обладателем автомобиля, способного удовлетворить даже самые смелые ожидания, подчеркнуть его успешность и стиль.
Теперь роскошь от мирового бренда стала чуть ближе.
Потребителям предлагаются эксклюзивные цены на автомобили семейства GLS. Подробная информация представлена на сайте https://bit.ly/3H20YGM.
Воспользоваться такой возможностью можно в официальной дилерской сети Mercedes-Benz в Азербайджане:
Abşeron Avtomobil Mərkəzi
Тел.: *8885
Autostar Kaukasus
Тел.: +99412 976.