Акция «Цена возможности» от Mercedes-Benz

Mercedes-Benz запускает акцию «Цена возможности». Генеральное представительство Mercedes-Benz Group AG в Азербайджане Avtokapital-Azərbaycan MMC объявляет об уникальной возможности стать обладателем автомобиля, способного удовлетворить даже самые смелые ожидания, подчеркнуть его успешность и стиль.

Теперь роскошь от мирового бренда стала чуть ближе.

Потребителям предлагаются эксклюзивные цены на автомобили семейства GLS. Подробная информация представлена на сайте https://bit.ly/3H20YGM.

Воспользоваться такой возможностью можно в официальной дилерской сети Mercedes-Benz в Азербайджане:

Abşeron Avtomobil Mərkəzi

Тел.: *8885

Autostar Kaukasus

Тел.: +99412 976.