Кампания Hədiyyəli çərşənbələr от Birbank в честь праздника Новруз

Клиенты, приобретшие карты рассрочки Birbank Cashback Mastercard онлайн с 21 по 27 февраля 2024 года, совершив свои первые единоразовые безналичные операции на сумму 100 AZN в категориях «Отель» и «Авиакомпания», получают бонус 30 AZN.

Заработанная сумма будет добавлена на кешбэк-счет клиента сразу после покупки. Акция распространяется на рассрочку, POS-терминал и онлайн-платежи.

Более подробную информацию о картах Birbank можно получить на сайте https://birbank.az, на Facebook или Instagram-странице карты, а также позвонив в Информационный центр 196. Для заказа карты скачайте приложение Birbank, отправьте SMS с текстом «1» на короткий номер 8196, напишите в WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96 или обратитесь в центры Birbank.