«Азеришыг» установил рекорд в рейтинге ASAN

16:45

Накануне, 20 февраля, в Баку прошла презентация результатов оценки за 2023 год «Индекса услуг ASAN» с участием различных государственных структур, в том числе руководителей управлений и отделов ОАО «Азеришыг». В рамках презентации были представлены результаты прошлого года по систематизации информации о государственных службах, развитию возможностей для получения услуг и оплаты за них, обеспечению прозрачности, развитию механизмов обращений, измерению профессионального уровня сотрудников, улучшению уровня электронизации услуг, внедрению гибкого управления в данной области, расширению возможностей анализа и прогнозирования.

На мероприятии были представлены результаты оценки «Индекса услуг ASAN» для центральных исполнительных органов, местных исполнительных органов и юридических лиц. Отмечено, что «Азеришыг» достигло рекордного результата - 98,31% и 5-звездочного рейтинга в истории оценки «Индекса услуг ASAN». Подчеркнуто, что в предыдущие годы ОАО добилось значительных успехов в улучшении качества услуг и занимает лидирующее место среди государственных органов по качеству обслуживания. Замдиректора департамента по работе с ASAN-услугами «Азеришыг» Инам Юсифов сообщил, что в прошлом году в департамент поступило 323 601 обращение. Из них 8 314 поданы электронным способом.