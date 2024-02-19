«Азеришыг» установил рекорд в рейтинге ASAN
Накануне, 20 февраля, в Баку прошла презентация результатов оценки за 2023 год «Индекса услуг ASAN» с участием различных государственных структур, в том числе руководителей управлений и отделов ОАО «Азеришыг».
В рамках презентации были представлены результаты прошлого года по систематизации информации о государственных службах, развитию возможностей для получения услуг и оплаты за них, обеспечению прозрачности, развитию механизмов обращений, измерению профессионального уровня сотрудников, улучшению уровня электронизации услуг, внедрению гибкого управления в данной области, расширению возможностей анализа и прогнозирования.
На мероприятии были представлены результаты оценки «Индекса услуг ASAN» для центральных исполнительных органов, местных исполнительных органов и юридических лиц. Отмечено, что «Азеришыг» достигло рекордного результата - 98,31% и 5-звездочного рейтинга в истории оценки «Индекса услуг ASAN». Подчеркнуто, что в предыдущие годы ОАО добилось значительных успехов в улучшении качества услуг и занимает лидирующее место среди государственных органов по качеству обслуживания.
Замдиректора департамента по работе с ASAN-услугами «Азеришыг» Инам Юсифов сообщил, что в прошлом году в департамент поступило 323 601 обращение. Из них 8 314 поданы электронным способом.
Из 7 985 обращений по подключению субъектов предпринимательства к энергетической сети 3 930 обращений были приняты в электронной форме, что составляет 49% от общего числа обращений.
По словам Юсифова, в 2023 году абонентам через центры ASAN и ASAN Kommunal было предоставлено 299,695 кВт электроэнергии. «Достигнутый за 2023 год результат является итогом системных и целенаправленных реформ, реализуемых «Азеришыг». После этого ОАО продолжит расширять и оцифровывать услуги, а также будут приняты меры для поддержания высокого уровня удовлетворенности клиентов в ближайшие годы», - сказал он.