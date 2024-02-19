Трамп сравнил себя с Навальным

Бывший президент США Дональд Трамп во время выступления на телеканале Fox News сравнил штраф в размере 355 миллионов долларов, вынесенный против него по гражданскому процессу в Нью-Йорке, со смертью лидера российской оппозиции Алексея Навального. Об этом информирует израильское издание «Детали».

«Это форма Навального. Это форма коммунизма или фашизма», — сказал Трамп, прежде чем перейти к нападкам на судью по этому делу Артура Энгорона, которого он назвал «психом».

Трамп несколько раз во время мероприятия сравнил себя с Навальным, который скончался в исправительной колонии «Полярный волк».

Ранее Трамп похвалил Навального как «очень храброго парня», потому что он решил вернуться в Россию, где находился в заключении с 2021 года, хотя Трамп сказал, что ему «вероятно, было бы намного лучше держаться в стороне и говорить снаружи». «Люди думали, что это может произойти, и это произошло, — сказал Трамп, имея в виду смерть Навального. — И это ужасно».

Замечания Трампа последовали за его постом в соцсети Truth Social, где он писал: «Внезапная смерть Алексея Навального заставила меня все больше и больше осознавать, что происходит в нашей стране».