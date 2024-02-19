Григорян недоволен ОДКБ

Армения диверсифицирует свою внешнюю политику и безопасность, и делает это открыто. Об этом заявил журналистам секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

"Относительно заявлений представителей РФ в отношении так называемых "колебаний" Армении по вопросу выхода или не выхода из ОДКБ Армения не колеблется, она диверсифицирует внешнюю политику. Диверсификация включает не только Запад, но и Индию, и ряд других стран", - отметил он.

По словам Григоряна, система безопасности, частью которой является Армения, "в 2020-2021 годах не сработала", поэтому страна ищет другие гарантии безопасности. "Тут я никаких проблем не вижу, мы тверды в нашей политике", - подчеркнул он.