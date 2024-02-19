Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 18:14

Накануне, 20 февраля, в Париже при организации Международного энергетического агентства начал работу круглый стол на тему «После COP28». Как сообщает haqqin.az, на круглом столе, где в качестве специальных гостей присутствовали представители ведущих финансовых институтов мира, Азербайджан представлял замглавы МИД Ялчин Рафиев, главный переговорщик по следующему глобальному климатическому саммиту COP29, который пройдет в Баку этой осенью.

По данным французских СМИ, президент состоявшегося в прошлом году в Дубае саммита COP28 Султан аль-Джабер в своем выступлении на круглом столе заявил, что для реализации обещаний, данных по борьбе с глобальным изменением климата, могут потребоваться триллионы долларов. «Финансы являются решающим фактором», - подчеркнул Султан аль-Джабер. «Следующая COP будет посвящена изучению способов достижения новых коллективных целей. И теперь, когда цель в 100 миллиардов долларов на борьбу с глобальным изменением климата наконец достигнута, мир должен поднять планку. Мы можем думать не о триллионах, а о триллиардах долларов», - сказал он. «Энергетический переход приведет к хаосу в энергетике, если мы сосредоточимся только на поставках», - добавил Султан Аль-Джабер, который также является председателем Национальной нефтяной компании ОАЭ. Он призвал к масштабным инвестициям в декарбонизацию отрасли, которая активно занимается водородом, а также возобновляемыми источниками энергии. «В то же время мы должны решать проблему спроса».

Ялчин Рафиев пообещал «сохранить импульс» COP28, заявив, что Азербайджан «идеально расположен» для установления связи между Севером и Югом. «COP28 стала важным поворотным моментом благодаря консенсусу, достигнутому в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Азербайджан подходит для всесторонних обсуждений для достижения значительного прогресса в переговорах по климату. COP28 стал важным поворотным моментом благодаря консенсусу, достигнутому в Объединенных Арабских Эмиратах. Азербайджан подходит для всесторонних дискуссий, чтобы добиться заметного прогресса в переговорах по климату. Только благодаря инклюзивной конференции COP мы можем разработать правильный путь вперед. Одной из основных тем COP29 будет финансирование. Смягчение последствий, адаптация, устранение потерь и ущерба будут иметь решающее значение для наших усилий. Это потребует совместных усилий стран, международных организаций и частного сектора», - сказал он. Директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол в своем выступлении отметил важность договоренности, достигнутой на саммите в Дубае о постепенном отказе от нефти и газа и переходе на возобновляемые виды энергии. Вместе с тем он подчеркнул, что для выполнения этого соглашения предстоит проделать большую работу. Бирол добавил, что возглавляемое им агентство начало следить за тем, как страны выполняют свои обязательства по отказу от нефти и газа и переходу на альтернативные возобновляемые источники энергии. «Мы верим, что правительства выполнят свои обещания, но доверяем цифрам», - подчеркнул директор агентства.