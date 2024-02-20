Путин ответил «супер» на предложение Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Казани предложил провести следующие Игры будущего в его стране. Сегодня состоится церемония открытия первого Международного мультиспортивного турнира.

«Хотел бы предложить, чтобы следующие Игры будущего прошли бы в нашей стране с тем, чтобы продолжить эту традицию, инициативу, которая была высказана своевременно Российской Федерацией», - сказал Токаев.

«Супер», - отреагировал на это предложение Путин.

Лидер Казахстана также заявил, что Россия под руководством Путина «достигает впечатляющих успехов», и сомнений в результате предстоящих выборов президента России «в конечном результате нет».