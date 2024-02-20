Россия запретила британцам ловить рыбу

Госдума России денонсировала соглашение с Великобританией о рыболовстве в Баренцевом море, которое действовало с 1956 года и разрешало британским морякам ловить рыбу в российской зоне акватории вдоль побережья Кольского полуострова.

Решение о денонсации было принято по инициативе президента РФ Владимира Путина, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «(Путин) вернул нам нашу рыбу, потому что ее 68 лет ели англичане, бессовестные. Объявили нам санкции, а сами на 40% свой рацион, меню рыбное формируют из нашей трески. Вот теперь пускай худеют. Умнеют!» - сказал Володин.

Соглашение, подписанное СССР и Великобританией и продолжавшее действовать с Россией как правопреемницей Советского Союза, было односторонним, заявил замглавы Минсельхоза Макси Увайдов. По его словам, оно давало права только «нашим партнерам», тогда как права российских рыбаков оно никак не расширяло.

При отказе от соглашения Госдума учитывала то, что Великобритания 15 марта 2022 года прекратила действие режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с Россией. Денонсация «не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий» для Москвы, говорилось в пояснительной записке к законопроекту.