Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 20:29

После нескольких месяцев кровопролитных боев российской армии, наконец, удалось занять город Авдеевку в Донецкой области Украины. Это второе боевое достижение ВС РФ на фронте после отхода с оккупированных территорий Харьковской области летом 2022 года в результате стремительного контрнаступления ВСУ, а затем осенью того же года – из значительной части Херсонской области (включая одноименный город). Российской армии вместе с наемниками «Вагнера» удалось занять поселок городского типа Бахмут весной 2023 года после нескольких месяцев боев. Взятие этого поселка стоило русским десятков тысяч жертв. И вот теперь «вторая армия мира» снова потеряла десятки тысяч солдат при наступлении и захвате Авдеевки. По данным российских военных корреспондентов, потери ВС РФ в боях за город составляют более 30 тысяч человек – больше, чем, собственно, численность населения Авдеевки до войны. Украинские источники сообщают, что потери россиян могут достичь 50 тысяч человек, включая тяжелораненых.

Несмотря на столь тяжелые потери, взятие Авдеевки пропагандируется российской пропагандой как крупное достижение на фронте. Министр обороны Сергей Шойгу предоставил президенту Владимиру Путину развернутый доклад о взятии города, который помпезно транслировался по российскому телевидению. Несомненно, украинской армии также пришлось понести большие потери в Авдеевке, тем более что в декабре прошлого года украинские бойцы воевали в условиях острой нехватки снарядов: в среднем на каждые 10 выстрелов российской артиллерии ВСУ могли ответить лишь одним выстрелом. Причина общеизвестна и банальна - Конгресс США заблокировал пакет военной поддержки Киеву на сумму 60 миллиардов долларов. А авдеевские бои в лишний раз доказали, что артиллерия по-прежнему остается «богом войны». Но есть еще одна основная причина потери Авдеевки: эффективность управляемых авиабомб, разработанных еще в советское время, наводимых на цель с помощью лазера. Российская авиация ежедневно сбрасывала на Авдеевку десятки, а иногда и сотни авиабомб. В результате большая часть зданий города разрушена до основания, что и обусловило падения оборонительных сооружений. Как ранее писал Forbes, во время захвата Авдеевки российская авиация за 48 часов сбросила на маленький город 250 авиабомб. Вскоре 110-й бригаде ВСУ уже было негде укрываться и пришлось отступать.

Президент Владимир Путин заявил, что с их помощью, а также при поддержке авиации российской армии удалось «добиться перелома на самых сложных участках фронта». Об этом лидер россиян рассказал 21 февраля на церемонии вручения государственных наград воинским частям Воздушно-космических сил России. Влиятельное издание Business Insider пишет, что в авдеевских боях российские войска смогли обеспечить превосходство в воздухе и открыть путь атакующей пехоте. Это, вероятно, первый случай за два года, когда Россия взяла под контроль небо в прифронтовой зоне. Если россиянам удастся и дальше развивать успех, то новая ситуация обусловит разрушительные последствия для Украины – ПВО ВСУ не в силах охватить весь оборонительный фронт. По данным Института изучения войны, ранее средства противовоздушной обороны, в частности зенитно-ракетные системы наземного базирования, не позволяли ни одной из сторон достичь этого ключевого элемента наступательных операций даже локально. Руководитель группы геопространственной разведки и аналитик Института изучения войны Джордж Баррос прокомментировал сообщения ВСУ об увеличении бомбардировок управляемыми (корректируемыми) авиабомбами (КАБ). «Именно этот общевойсковой подход снизил способность украинцев защищать Авдеевку», – сказал Баррос.

Аналитик задается вопросом - сможет ли Украина не дать России перейти к неограниченному преимуществу в воздухе на всей линии фронта? При таком раскладе ничто не помешает российской авиации уничтожать украинские города и войска на земле. Даже повторение «временного локализованного и ограниченного российского превосходства в воздухе позволит российским силам более агрессивно обеспечивать оперативное продвижение вдоль линии фронта». Напомним, что с 2023 года российские ВКС России начали активно применять в ходе боевых действий в Украине корректируемую авиационную бомбу (КАБ) с весом в 500 и 1500 килограммов, а также легкие планирующие бомбы КАБ-20С (для БПЛА). Бомба КАБ является планирующей и ставится в основном на российские боевые самолеты семейства «Сухой». При контакте с поверхностью российский боеприпас может пробивать бетонные укрепления до 5 метров и имеет радиус поражения осколочно-фугасной частью около 100 метров. До войны большие запасы бомб КАБ и ФАБ хранились на оставшихся со времен СССР военных складах в России. Однако российская авиация не могла их широко применить, так как не могла добиться однозначного превосходства в воздухе. К осени 2023 года ситуация изменилась: возможности украинской авиации по противодействию российской авиации в воздухе ослабли, в результате российские бомбардировщики стали сбрасывать больше управляемых авиабомб. Российские бомбардировщики смогли нанести удар по Авдеевке, не входя в зону действия украинской ПВО, поскольку бомбы КАБ могут быть сброшены на расстоянии 40-50 километров.