Главный тренер «Браги» перед матчем в Баку: «В игре с «Карабахом» мы потеряли голову»
Главный тренер португальского футбольного клуба «Брага» Артур Жорже и конголезский игрок команды Симон Банза поделились ожиданиями от завтрашнего ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с чемпионом Азербайджана «Карабахом».
Игра пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45. В первой встрече «Карабах» выиграл 4:2.
«У нас сложная миссия, - говорит Артур Жорже. - Особенно учитывая, что на выходных провели матч в чемпионате Португалии, а «Карабах» отдыхал. Но мы очень мотивированы. Наша задача не невыполнима.
Завтрашняя игра не является матчем жизни и смерти. Сезон продолжается. Продолжаем борьбу в чемпионате. Выигрывать во всех матчах нельзя. Но в любом случае мы сделаем все, чтобы пройти «Карабах».
После первой игры футболисты в раздевалке сказали, что, несмотря на поражение, ничего не решено. Они сказали, что изменят ситуацию. У нас футболисты, которые могут решить исход любого матча. Я в это верю.
Перед нами очень сильный соперник, но цель не просто выиграть, а пройти дальше.
В первой игре важным был первый пропущенный гол. «Карабах» вышел вперед, и это был ключевой момент. О недооценке азербайджанской команды речи не было. На такой стадии это немыслимо. «Карабах» - хорошая команда с индивидуально сильными футболистами.
В первой игре «Карабах» был сильнее, и это отражено в счете. Во втором тайме мы даже потеряли голову. Завтра должны быть внимательными».
Симон Банза:
«В первой игре мы проиграли. «Карабах» - хорошая команда. Но мы очень мотивированы. Нет ничего невозможного. Хотим победить и пройти дальше.
Для нас нет психологического давления. Это не давление, это мотивация. Мы это так воспринимаем».