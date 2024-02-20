На каких языках будут преподавать в Турецко-азербайджанском университете?

Прием студентов в Турецко-азербайджанский университет планируется с нового учебного года. Об этом на состоявшемся сегодня брифинге сообщил советник министра науки и образования Ниджат Мамедли.

По его словам, в учебном заведении будут применяться совместные образовательные программы различных университетов обеих стран. На начальном этапе упор будет сделан на технические специальности. Здание университета будет расположено в Баку.

Главными языками обучения станут турецкий и английский. Азербайджан окажет финансовую поддержку университету. В процессе обучения применят «уникальную модель».

Мамедли отметил, что университет обеспечит качественное образование как азербайджанским, так и иностранным студентам. По его словам, в дальнейшем количество преподаваемых специальностей будет увеличено. Советник министра добавил, что пока нет точной информации о том, будет ли образование в университете платным или бюджетным.