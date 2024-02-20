Европейцы не верят в победу Украины

Победу России в войне против Украины считает вероятной каждый пятый европеец, сообщила газета The Guardian со ссылкой на опрос, проведенный в январе 2024 года в 12 государствах Евросоюза социологическими институтами YouGov и Datapraxis.

Больше всего респондентов - 37 процентов - уверены, что война завершится неким компромиссным вариантом.

Спустя два года после начала российского вторжения в Украину поддержка этой страны среди европейцев остается широкой, отмечает издание. В то же время лишь каждый десятый европеец верит, что Украина может одержать полную победу в войне против российской агрессии.