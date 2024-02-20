Турция назначила посла в США

Седат Онал назначен новым послом Турции в Вашингтоне, сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на диписточники.

В феврале 2023 года Онал был назначен на должность постоянного представителя Турции при ООН. С 2018 по 2023 г. занимал должность замглавы МИД Турции. Также занимал посты посла Турции в Иордании и главы турецкой делегации на переговорах по Сирии.

Заместитель министра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз назначен постоянным представителем страны в ООН.