Леонид Швец, автор haqqin.az 23:16

Во время войны, которую ведет Россия в Украине, ежедневно гибнут сотни российских солдат и офицеров, и их смерть практически никак не отражается на информационном пространстве Родины, которая отправила их убивать и умирать в соседнюю страну. Но гибель сержанта роты управления 4-й отдельной мотострелковой бригады Андрея Морозова широко комментируется: еще бы, пулю в лоб пустил себе известный военный блогер «Мурз», один из самых ярых сторонников войны с Украиной и одновременно неугомонный критик российских властей и военного руководства, которые, как он считал, эту войну ведут неправильным образом. У него было немало читателей в соцсетях: больше ста тысяч подписчиков в телеграм-канале, какое-то количество на других площадках.

Безусловно, важную роль сыграли обстоятельства суицида. Морозов написал пост, в котором поделился ставшими ему известными данными («мне пару часов назад назвали цифры») о том, какой ценой далось взятие Авдеевки: 16 тысяч безвозвратных потерь в живой силе и около 300 единиц бронетехники, при том, что украинские потери он лично оценил в 5-7 тысяч. «Сырский умело вытащил из "котла" в Авдеевке, которую "брали долго и с трудом", даже ту небольшую часть украинских войск, которые ещё можно было там "прищемить"». За этот пораженческий пост Морозова жестко распекли пропагандисты, напомнив, что его любимый Сталин за такое расстрелял бы, а непосредственное военное начальство заставило сержанта убрать запись. Его едва ли не обвинили в предательстве. Обидное обвинение для человека весьма экзотических и при этом исключительно патриотических взглядов. Морозов был известен еще в начале 2000-х защитой национал-сталинистских идей, участием в акциях против либералов, польского посольства и даже офиса «Единой России» в Москве, за что провел три года в колонии. Когда Россия начала войну в Украине в 20014 году, Морозов добровольцем отправился воевать на Донбасс, где воевал в батальоне «Призрак» и стал соратником Игоря Стрелкова-Гиркина. Занимался координацией работы волонтеров «Новороссии» и налаживал организацию связи в боевых подразделениях «ДНР».

Ему, известному ветерану деятельной украинофобии, выслушивать обвинения в предательстве со стороны (цитата) «проституток во главе с Владимиром Соловьевым» оказалось невыносимо. Наверняка добавился и нажитый за время войны посттравматический синдром. Последней каплей могло стать то, что его не поддержал непосредственный командир. «Мурз» написал большой прощальный пост в телеграм-канале и застрелился. Те, кто его травил, вдогонку обвинили его в слабоволии и едва не в слюнтяйстве. Из финальной записи, которую опытный блогер явно пытался превратить в вершину своего творчества, можно узнать об увлечении Морозова кодексом самурая и о его мрачном взгляде на Россию: «Россия – мой дом, захваченный врагами. Услужливыми лизателями ж..пы начальства. Генералами, готовыми “положить” тысячи солдат, лишь бы "отличиться". Журналистами, строящими карьеру на лжи с экрана». Впрочем, это не мешает ему мечтать, что вот такая Россия захватит Киев и даже Париж, завещая соратникам «пошить форму у лучших парижских портных». Наиболее информативная часть прощального письма – вставленное в него обращение в военную прокуратуру бойца полка 1487, принимавшего участие в боях за Авдеевку, «сточенного практически до нуля, до роты управления и штаба», которым в итоге тоже пришлось идти в атаку. У выжившего солдата это обращение не приняли. Вот выдержки из него: