Пуля в лоб показалась самым верным выходом горячая тема
Во время войны, которую ведет Россия в Украине, ежедневно гибнут сотни российских солдат и офицеров, и их смерть практически никак не отражается на информационном пространстве Родины, которая отправила их убивать и умирать в соседнюю страну. Но гибель сержанта роты управления 4-й отдельной мотострелковой бригады Андрея Морозова широко комментируется: еще бы, пулю в лоб пустил себе известный военный блогер «Мурз», один из самых ярых сторонников войны с Украиной и одновременно неугомонный критик российских властей и военного руководства, которые, как он считал, эту войну ведут неправильным образом. У него было немало читателей в соцсетях: больше ста тысяч подписчиков в телеграм-канале, какое-то количество на других площадках.
Безусловно, важную роль сыграли обстоятельства суицида. Морозов написал пост, в котором поделился ставшими ему известными данными («мне пару часов назад назвали цифры») о том, какой ценой далось взятие Авдеевки: 16 тысяч безвозвратных потерь в живой силе и около 300 единиц бронетехники, при том, что украинские потери он лично оценил в 5-7 тысяч. «Сырский умело вытащил из "котла" в Авдеевке, которую "брали долго и с трудом", даже ту небольшую часть украинских войск, которые ещё можно было там "прищемить"».
За этот пораженческий пост Морозова жестко распекли пропагандисты, напомнив, что его любимый Сталин за такое расстрелял бы, а непосредственное военное начальство заставило сержанта убрать запись. Его едва ли не обвинили в предательстве. Обидное обвинение для человека весьма экзотических и при этом исключительно патриотических взглядов.
Морозов был известен еще в начале 2000-х защитой национал-сталинистских идей, участием в акциях против либералов, польского посольства и даже офиса «Единой России» в Москве, за что провел три года в колонии. Когда Россия начала войну в Украине в 20014 году, Морозов добровольцем отправился воевать на Донбасс, где воевал в батальоне «Призрак» и стал соратником Игоря Стрелкова-Гиркина. Занимался координацией работы волонтеров «Новороссии» и налаживал организацию связи в боевых подразделениях «ДНР».
Ему, известному ветерану деятельной украинофобии, выслушивать обвинения в предательстве со стороны (цитата) «проституток во главе с Владимиром Соловьевым» оказалось невыносимо. Наверняка добавился и нажитый за время войны посттравматический синдром. Последней каплей могло стать то, что его не поддержал непосредственный командир. «Мурз» написал большой прощальный пост в телеграм-канале и застрелился. Те, кто его травил, вдогонку обвинили его в слабоволии и едва не в слюнтяйстве.
Из финальной записи, которую опытный блогер явно пытался превратить в вершину своего творчества, можно узнать об увлечении Морозова кодексом самурая и о его мрачном взгляде на Россию: «Россия – мой дом, захваченный врагами. Услужливыми лизателями ж..пы начальства. Генералами, готовыми “положить” тысячи солдат, лишь бы "отличиться". Журналистами, строящими карьеру на лжи с экрана». Впрочем, это не мешает ему мечтать, что вот такая Россия захватит Киев и даже Париж, завещая соратникам «пошить форму у лучших парижских портных».
Наиболее информативная часть прощального письма – вставленное в него обращение в военную прокуратуру бойца полка 1487, принимавшего участие в боях за Авдеевку, «сточенного практически до нуля, до роты управления и штаба», которым в итоге тоже пришлось идти в атаку. У выжившего солдата это обращение не приняли. Вот выдержки из него:
«С момента приезда в зону СВО и по нынешний день в нашем батальоне нет ни одного АГС или миномета для проведения эффективных наступательных действий. Так же полное отсутствие транспорта для наступательных действий или эвакуации и подвоза людей…
На данный момент в полку осталось меньше 30% личного состава, и по нынешний день не проводилась ротации или пополнения личного состава полка. Большинство раненные, убитые или пропавшие без вести…
Случаев не зарегистрированных нач.медом полка ранений очень много, военнослужащих многих отправили с контузией или осколками без ВВК и реабилитации снова в бой где многие погибли…
В ноябре 2023 года командование полка передало 300 человек под командование ЧВК «Ветераны», на данный момент практически все из них погибли или ранены… Данные военнослужащие ЧВК “Ветераны”, не побоюсь этого слова, СБРОД бывших заключенных, наркоманов и мародёров, прячась за спинами мобилизованных нашего полка “осуществляли штурмовые действия”, не присутствуя на местах.
После занятия нами рубежей, они приходили, снимали видео доклад, брали оружие, бронеплиты с погибших, все ценное, как с военнослужащих Армии РФ, так и с врагов, и уходили…»
Россия с упрямым равнодушием наблюдает за тем, как гибнут ее мужья, братья, сыновья. «Мурз» хотя бы пытался всему этому безумию придать какой-то высокий смысл, столь же безумный, но и он, потративший лучшую часть жизни на то, чтобы уничтожить Украину, сломался. Пуля в лоб показалась самым верным выходом. Он точно не станет последним русским солдатом, кто выбрал такое решение.