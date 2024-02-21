Турецкая лира обновила исторический минимум

Курс турецкой валюты 21 февраля обновил исторический минимум по отношению к американской и достиг 31 лиры за доллар США. Об этом свидетельствуют данные торгов на международном рынке Форекс.

Котировки преодолели эту отметку в 15:30 по московскому времени, а в моменте достигали уровня в 31,0095 лиры. На момент написания материала курс доллара к турецкой валюте составлял 31,0020 лиры (плюс 0,34 процента к отметке закрытия предыдущего торгового дня).