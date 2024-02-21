Фархад Мамедов, автор haqqin.az 21 февраля 2024, 23:31

Еще три года назад дата 20 февраля отмечалась в Армении и в оккупированном на тот момент Карабахе с особой торжественностью. Как известно, 20 февраля 1989 года местный совет тогдашней Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР принял решение воссоединиться с Арменией, после чего день 20 февраля отмечался, как начало армянского сепаратистского движения.

Но в сентябре прошлого года Азербайджан, как известно, с корнями вырвал в Карабахе сорняки сепаратизма и восстановил полный суверенитет над своей территорией. После чего карабахские сепаратисты вместе с их так называемыми лидерами (помимо тех, естественно, кого в Баку ждет справедливый суд) поселились в Армении, где они не перестают пропагандировать отправленную Азербайджаном на свалку истории идею «Арцаха», которая привела армянский народ к национальной катастрофе. Тем не менее, сепаратисты по-прежнему отмечают 20 февраля, хоть и на сей раз в довольно мрачной атмосфере. В этот день группа карабахских сепаратистов, именующих себя «членами парламента и правительства НКР», посетила ереванское кладбище Ераблур, где «ветераны Арцаха» почтили память тех, кто сложил головы на алтарь «великой идеи». Скорбящих сепаратистов возглавлял Самвел Шахраманян, до сих пор называющий себя «президентом Арцаха». Его со всех сторон осаждали журналисты с вопросами, от которых «президент» упорно отмахивался. Дошло до того, что охранник Шахраманяна, некий Ашот Даниэлян, обматерил за чрезмерную ретивость журналиста с микрофоном и его оператора.

Как сообщается, спустя несколько часов Даниэляна задержала полиция, заподозрившая журналиста в продаже и хранении наркотиков. В МВД Армении подтвердили, что против охранника Шахраманяна возбуждено уголовного дело. Впрочем, в отличие от своего «президента», другие сепаратисты охотно общались с представителями СМИ, заявляя, что «идея Арцаха бессмертна», что борьба будет продолжаться и т.д. Напомним, что Самвел Шахраманян, несмотря на «отмененный» им же 27 сентября 2023 года «указ» об упразднении «НКР», формально продолжает на территории Армении сепаратистскую деятельность. И хотя правительство Пашиняна не слишком радо карабахским сепаратистам, считая их деятельность угрозой национальной безопасности, официально им не запрещено проводить отдельные встречи и мероприятия, в том числе ежегодно отмечать юбилей «миацума» на кладбище Ераблур.

В то же время Вардан Осканян, бывший министр иностранных дел Армении, создал «Комиссию по репатриации карабахских армян», в которую привлек представителей сепаратистов, а также других общественно-политических деятелей Армении. Следует отметить, что эта комиссия создана для того, чтобы, вернувшись со временем в Карабах, местные армяне жили не под юрисдикцией Азербайджана, а под защитой особого статуса, подтвержденного международными гарантиями. Другими словами, Осканян, пытаясь реанимировать сепаратизм в Карабахе, фактически создал реваншистское движение. Власти Армении наблюдают за его усилиями как бы со стороны, напрямую не поддерживая комиссию Осканяна, но и не препятствуя ее работе. Таким образом, карабахские сепаратисты при поддержке определенных кругов на Западе продолжают деятельность против Азербайджана как на территории Армении, так и за ее пределами.

Армянская газета «Грапарак» пишет, что сепаратисты, именующие себя «членами парламента Нагорного Карабаха», проводят не только тайные заседания, но и активные встречи с представителями различных общественно-политических структур. Например, в начале февраля «депутаты» встретились с представителями оппозиционных фракций парламента Армении. В частности, с бывшим министром обороны Сейраном Оганяном, дашнаком Ишханом Сагателяном и другими оппозиционными депутатами. Сам Никол Пашинян, в отличие от прошлых лет, на годовщину «миацума» не отреагировал, не упомянув о ней в ходе своих выступлений и не направив сепаратистам поздравлений со «знаменательной датой». Хотя еще до 44-дневной войны, осенью 2020 года, премьер-министр Армении считал идею «Арцаха» вполне реальной и искренне верил в возможность создания на территории Азербайджана второго армянского государства. Мало того, даже после войны, 20 февраля 2021 года, Пашинян сделал специальное заявление, в котором, правда, говорил уже не о «независимой НКР», а о необходимости «международной гарантии защиты прав карабахских армян».