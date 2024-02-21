Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал данные о том, что в Испании убит российский летчик Максим Кузьминов, который угнал вертолет Ми-8 в Украину.

«Собаке – собачья смерть», - заявил Медведев.

Ранее сообщалось, что в Испании, предположительно, найден мертвым российский пилот Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет в Украину. Тело, предположительно, Максима Кузьминова нашли 13 февраля в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте. Труп с пулевыми ранениями находился на пандусе гаража.