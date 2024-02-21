НАТО похвалил Грузию

В коротком заявлении для прессы генсек отметил, что сейчас для Грузии важно продолжать и ускорять внутренние реформы и поддерживать демократические ценности.

"Мы хотим видеть, как Грузия движется в правильном направлении. К большей демократии и процветанию. К полноправному членству в евроатлантической семье. НАТО и в дальнейшем будет стоять на вашей стороне, пока вы работаете над выполнением этих стремлений", – сказал Столтенберг.

На встрече с Кобахидзе, по словам генсека, запланированы переговоры о партнерстве между НАТО и Грузией и пути его дальнейшего развития.