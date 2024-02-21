Запад может переосмыслить российскую угрозу

Авторы отмечают, что военные неудачи, возможно, заставили президента России Владимира Путина всерьез призадуматься об использовании тактического ядерного оружия как способа достижения победы или, по крайней мере, предотвращения сокрушительного поражения в Крыму.

"НАТО неоднократно заявляло, что нет никаких признаков того, что Россия готовится применить свой ядерный арсенал. Действительно, можно утверждать, что угроза, которую президент Байден еще недавно считал реальной, отступила.

Путин, похоже, возлагает надежды на возглавляемую США коалицию, которая устала поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", или, возможно, ждет прихода нового американского президента, который с большей готовностью будет настаивать на соглашении, которое он потом сможет объявить победой", - говорится в материале.

Издание отмечает, что предупреждения официальных лиц в Москве о ядерной войне, особенно Дмитрия Медведева, бывшего премьер-министра и президента, который сейчас является заместителем председателя Совета национальной безопасности России, обычно рассматриваются на Западе как направленные на препятствование поддержки НАТО Украине, а не как серьезные угрозы.

"Словно готовясь к возможной ядерной атаке, Путин отправил первую партию тактических систем в Беларусь - своего дружественного соседа. Это был первый раз, когда Москва разместила ядерные ракеты за пределами России после распада Советского Союза в 1991 году. Переброска тактических ядерных бомб в Беларусь, граничащую с тремя странами НАТО - Польшей, Литвой и Латвией, может заставить Запад переоценить вероятные варианты действий Путина, если война в Украине не принесет ему стратегических успехов", - считают авторы.