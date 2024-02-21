Ночной звонок Поладу Бюльбюльоглы: Кямиль Зейналов на свободе и покинул Москву

В эти минуты задержанный накануне в Москве по требованию следственных органов Армении фитнес-тренер и тиктокер Кямиль Зейналлы вылетел из московского аэропорта Внуково рейсом азербайджанских авиалиний AZAL. Об этом haqqin.az сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы.

Освобожденного российскими властями тиктокера сопровождали сотрудники посольства Азербайджана в России.

По словам П.Бюльбюлбоглы, посольству Азербайджана ценой огромных усилий и напряженных переговоров удалось убедить российскую сторону в необоснованности обвинений, представленных следственными органами Армении, и добиться освобождения и выезда из Москвы гражданина Азербайджана К.Зейналлы.

«На протяжении суток усиленно работала вся наша команда. Не спим сутки», - уставшим голосом подчеркнул посол…