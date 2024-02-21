Сеть Kontakt на этот раз радует новым магазином в городе Товуз. Десятки жителей региона от детей до взрослых приняли участие в открытии, которое состоялось недавно. Посетители повеселились благодаря живой музыке и специальной шоу-программе, приняли участие в розыгрышах призов и получили интересные сюрпризы.

Помимо всего этого, посетители магазина смогли удовлетворить потребности своего дома, воспользовавшись скидками до 60% на наличные покупки.

Отметим, что 1-й этаж трехэтажного магазина Kontakt площадью в 700 м2 оснащен крупной бытовой техникой, 2-й этаж – цифровой техникой – смартфонами, ноутбуками, планшетами, акустическим оборудованием, телевизорами, а 3-й этаж – современным ассортиментом мелкой бытовой техники, посуды и предметов личной гигиены.

Условия специальной кампании к открытию, которая продлится до 25 февраля, будут охватывать ассортимент всей перечисленной выше продукции. К указанной дате вы можете воспользоваться не только скидками на наличные покупки, но и на покупки в рассрочку в срок до 18 месяцев без первоначального взноса, процентов и комиссий.

А теперь давайте рассмотрим некоторые предложения.

• Смарт-телевизор Toshiba при наличной покупке обойдется вам не за 600 AZN, а за полцены;

• Утюг Gorenje мощностью 1800 Вт с керамической подошвой - не за 60, а всего за 30 AZN;

• Подушка Sarvagelli из бамбука размером 50x70 см - не за 70, а всего за 40 AZN;

• Стиральная машина Hoffmann 6 кг с 15 программами - всего за 19 AZN в месяц при покупке в рассрочку;

• Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 256 ГБ - всего за 29 AZN в месяц.

Чтобы воспользоваться как возможностями магазина, так и выгодными предложениями, обязательно посетите магазин Kontakt, расположенный недалеко от автовокзала города Товуз! Для получения дополнительной информации вы можете связаться с Колл-центром *6060.

Для информации отметим, что в настоящее время сеть магазинов Kontakt имеет 43 магазина в Азербайджане, 3 – в столице Грузии Тбилиси, а также онлайн-магазины kontakt.az и kontakt.ge. Вы можете найти ближайший к вам магазин здесь.