Военно-воздушные силы Азербайджана и Комплекс аэронавтики Пакистана подписали контракт, который станет крупнейшим соглашением подобного рода в истории азиатской страны, сообщает Air Operations Syndicate.

Согласно контракту, Азербайджан закупит истребители JF-17C Block-III, а также учебные и боевые припасы для реактивных самолетов. Стоимость соглашения оценивается в 1,6 млрд долларов США.

Отметим, что, хотя JF-17 считается истребителем поколения «4+», боевой самолет использует авионику и вооружение пятого поколения.

⚡Big Breaking ⚡: Pakistan Aeronautical Complex has signed the biggest ever export deal of Pakistan's history with Azerbaijan Air Force.



Deal for JF-17C Block-III is signed for 1.6 Billion USD which includes jets, training and munition.



A Great Moment for Pakistan! 🇵🇰 pic.twitter.com/NKSH4uIWTh