В ходе учений спецназовцы уточнили задачи на макете местности, выполнили тактические перемещения на снегоходах в высокогорье и в условиях суровых морозов. Боевые группы совершили внезапный налет на опорный пункт условного противника, была уничтожена обнаруженная на объекте атаки и его флангах живая сила, перекрыты пути обеспечения и выполнены задачи по уничтожению сил, прибывших для подкрепления.

В сообщении ведомства говорится, что задачи, поставленные на учениях, проводимых в целях оттачивания знаний и навыков командного состава по управлению подразделениями в условиях суровых морозов, проведению боевых операций и спасательных мероприятий, совершенствованию навыков личного состава по ходьбе на лыжах, а также стрельбе в подвижном и неподвижном состоянии, были выполнены с высоким профессионализмом.