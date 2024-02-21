Идеологические вожди украинства заявляют, что русским называться плохо, потому что это вообще не люди. Это расизм, друзья мои, заявил бывший советник Офиса украинского президента Алексей Арестович. отвечая на критику в свой адрес после того, как он назвал себя русским.

«Вы безмозглые гуппи, вы не понимаете, что вашими криками вы мало того что россиянам создаете мотивацию с нами воевать, добить нас до конца, чтобы от политического украинства, которое вы в жизнь проводите, не осталось ничего. Потому что, когда людям два года повторять, что они «свинособаки», рано или поздно человек встает в своем Салехарде, берет автомат и идет вас убивать, чтобы навсегда с этим покончить. Нельзя людям два года рассказывать, что они «свинособаки». Вы создаете им мотивацию», – сказал Арестович.

При этом, по его словам, Запад из-за этого тоже начинает менять отношение к Украине.

«Наши западные союзники, наслушавшись всего этого, говорят: «Может быть, мы не тем взялись помогать? Зачем нам подставлять себя под ядерный удар ради этого?» – сказал Арестович.