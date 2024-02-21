Арестович назвал расизмом заявления, что русским называться плохо видео
Идеологические вожди украинства заявляют, что русским называться плохо, потому что это вообще не люди. Это расизм, друзья мои, заявил бывший советник Офиса украинского президента Алексей Арестович. отвечая на критику в свой адрес после того, как он назвал себя русским.
«Вы безмозглые гуппи, вы не понимаете, что вашими криками вы мало того что россиянам создаете мотивацию с нами воевать, добить нас до конца, чтобы от политического украинства, которое вы в жизнь проводите, не осталось ничего. Потому что, когда людям два года повторять, что они «свинособаки», рано или поздно человек встает в своем Салехарде, берет автомат и идет вас убивать, чтобы навсегда с этим покончить. Нельзя людям два года рассказывать, что они «свинособаки». Вы создаете им мотивацию», – сказал Арестович.
При этом, по его словам, Запад из-за этого тоже начинает менять отношение к Украине.
«Наши западные союзники, наслушавшись всего этого, говорят: «Может быть, мы не тем взялись помогать? Зачем нам подставлять себя под ядерный удар ради этого?» – сказал Арестович.