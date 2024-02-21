Силы обороны Украины подтвердили удар по полигону российских войск на левом берегу Херсонской области. Об этом сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Вся эта профанация с постановкой флага и бегством оттуда была феерически завершена тем, как вчера отработали по одному из полигонов, где, собственно, и готовят соответствующие штурмовые группы», - цитирует РБК-Украина Гуменюк.

По ее словам, в результате удара убиты десятки российских военных: «Работа была проведена достаточно результативна, как минимум 60 захватчиков точно уже больше не вернутся на боевые позиции».

Гуменюк не сообщила, какое вооружение было использовано для атаки, но подчеркнула, что Силы обороны «используют все имеющееся оружие и мощность».

Силы обороны юга Украины также опубликовали соответствующее видео, но точно не указывали, где был нанесен удар и какие потери у россиян.