В ВСУ подтвердили удар по полигону с россиянами: десятки убитых обновлено 11:37
Силы обороны Украины подтвердили удар по полигону российских войск на левом берегу Херсонской области. Об этом сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
«Вся эта профанация с постановкой флага и бегством оттуда была феерически завершена тем, как вчера отработали по одному из полигонов, где, собственно, и готовят соответствующие штурмовые группы», - цитирует РБК-Украина Гуменюк.
По ее словам, в результате удара убиты десятки российских военных: «Работа была проведена достаточно результативна, как минимум 60 захватчиков точно уже больше не вернутся на боевые позиции».
Гуменюк не сообщила, какое вооружение было использовано для атаки, но подчеркнула, что Силы обороны «используют все имеющееся оружие и мощность».
Силы обороны юга Украины также опубликовали соответствующее видео, но точно не указывали, где был нанесен удар и какие потери у россиян.
* * * 11:10
Украинская армия нанесла удар из реактивных систем залпового огня HIMARS по скоплению войск РФ в Херсонской области. Соответствующие видеозаписи появились в украинских соцсетях накануне вечером.
Как сообщает украинский OSINT-проект DeepState, удар нанесли по полигону, расположенному вблизи села Подо-Калиновка в оккупированной Россией части Херсонской области.
Источник «Русской службы ИИС» в украинских спецслужбах, работающий на херсонском направлении, подтвердил изданию, что украинская армия нанесла удар по скоплению войск РФ возле села Подо-Калиновка.
Украинское издание «Зеркало недели» заявляет, что на полигоне проходили совместные занятия трех подразделений армии РФ, туда собирались приехать с проверкой руководители российской группировки войск «Днепр». По данным украинских мониторинговых пабликов, на которые ссылается «Зеркало недели», погибли не менее 60 российских военных. Независимых подтверждений этой информации пока нет.
Генштаб ВСУ и Минобороны РФ удар по полигону не комментировали.
ВСУ 20 февраля нанесли удар по полигону российской армии возле села Трудовское под Волновахой в «ДНР». В момент удара, по данным BBC, на полигоне находились три роты солдат, которые ждали приезда генерала. Как сообщают «Важные истории», при ударе погибли не менее 68 российских военных из 36-й гвардейской мотострелковой бригады из Забайкальского края.