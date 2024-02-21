Журналиста Киселева в России объявили «террористом и экстремистом»

Российского журналиста Евгения Киселева внесли в РФ в «перечень террористов и экстремистов» Росфинмониторинга. Об этом пишет «Медиазона».

Издание отмечает, что у имени журналиста стоит звездочка: она указывает, что против него возбудили уголовное дело по одной из «террористических» статей.

Евгений Киселев – журналист, политический аналитик, один из создателей телекомпании НТВ, с 2008 года – ведущий на украинском телевидении.

Киселев осудил российское вторжение в Украину. В апреле 2022-го Киселев был включен в список физлиц, выполняющих функции «иностранного агента». Основанием для включения в список назвали деньги, полученные из Украины. В июле 2022 года МВД РФ объявило Киселева в розыск. В базе ведомства отмечается, что журналиста разыскивают по статье Уголовного кодекса, но не уточняется, по какой именно.