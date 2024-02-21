Медведев пригрозил Третьей мировой войной за попытки забрать Донбасс

Попытки отнять у России Донбасс и Новороссию, которые воссоединились с РФ по итогам референдумов, приведут к глобальному конфликту. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

Таким образом он прокомментировал призывы на Западе не допустить победы РФ в войне.

"Это что значит - "не допустить победы"? На тех условиях, на которых говорит Киев? То есть забрать у России наши территории, которые включены в Конституцию Российской Федерации в результате референдума, и присоединенные наши новые земли, наши вернувшиеся в Россию субъекты федерации? Понятно, это мировая катастрофа, это настоящая, полноценная Третья мировая война", - подчеркнул Медведев.